В одном из санаториев Уфы жестоко избили 84-летнего пенсионера

По словам сотрудницы санатория, при обходе корпуса в одной из комнат она обнаружила лежащего мужчину. Он был избит, на лице были видны кровоподтеки. Женщина тут же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.

Сейчас 84-летний мужчина доставлен в ГКБ № 22. Полиция по данному факту проводит проверку.