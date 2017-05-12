В одном из санаториев Уфы жестоко избили 84-летнего пенсионера
Накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что в одном из санаториев Уфы избили отдыхающего пенсионера. Об этом сообщает
Накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что в одном из санаториев Уфы избили отдыхающего пенсионера. Об этом сообщает
По словам сотрудницы санатория, при обходе корпуса в одной из комнат она обнаружила лежащего мужчину. Он был избит, на лице были видны кровоподтеки. Женщина тут же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.
Сейчас 84-летний мужчина доставлен в ГКБ № 22. Полиция по данному факту проводит проверку.