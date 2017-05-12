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08:21 (мск), источник: Om1.ru

Новосибирские госавтоинспекторы поймали браконьеров из Омской области

Омичи везли убитого лося прямо в салоне своей иномарки, даже не пытаясь спрятать тушу.

На территории Чановского района Новосибирской области инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов ехавший по федеральной трассе «Иртыш» автомобиль «Рено» с омскими номерами. Как сообщает УМВД по Новосибирской области, госавтоинспектор увидел в салоне иномарки тушу лося. Разрешения на охоту ни 35-летний водитель, ни его пассажиры предъявить не смогли.

Охотников задержали и доставили вместе с автомобилем и лосем в дежурную часть. Во время разбирательства выяснилось, что вся компания — жители Омской области. Лося они застрелили нелегально. Новосибирская полиция собирается возбудить в отношении омичей уголовное дело о браконьерстве.

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