В Башкирии 30-летний мужчина погиб на пилораме
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 10 мая на пилораме в городе Белорецке произошел несчастный случай со смертельным исходом.
УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 10 мая на пилораме в городе Белорецке произошел несчастный случай со смертельным исходом.
30-летний мужчина, подрабатывающий здесь разнорабочим, при распиле бревна попал под пилу. От полученных травм он скончался на месте. Следственные органы проводят доследственную проверку.