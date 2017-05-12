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08:22 (мск), источник: УралПолит.ру

В Камышлове грабители избили инвалида алюминиевой битой

КАМЫШЛОВ, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. В Камышлове задержаны двое местных жителей, ограбивших и избивших инвалида алюминиевой битой.

С полученными травмами мужчина, инвалид второй группы, был доставлен в центральную районную больницу, о чем медики сообщили в дежурную часть.

«Двое мужчин возле гаражного массива избили беззащитного человека какой-то тяжелой палкой, сломав два ребра, и отобрали у него два сотовых телефона. После нападения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сыщикам удалось установить личность подозреваемых и задержать их. Нападавшими оказались двое местных жителей 1994 и 1998 года рождения, один из них ранее был судим за кражу.

«В ходе осмотра места жительства данных граждан обнаружены и изъяты сотовые телефоны потерпевшего и алюминиевая бита», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («разбой»), им грозит до десяти лет лишения свободы.

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