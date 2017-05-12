В Камышлове грабители избили инвалида алюминиевой битой
КАМЫШЛОВ, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. В Камышлове задержаны двое местных жителей, ограбивших и избивших инвалида алюминиевой битой.
КАМЫШЛОВ, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. В Камышлове задержаны двое местных жителей, ограбивших и избивших инвалида алюминиевой битой.
С полученными травмами мужчина, инвалид второй группы, был доставлен в центральную районную больницу, о чем медики сообщили в дежурную часть.
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Сыщикам удалось установить личность подозреваемых и задержать их. Нападавшими оказались двое местных жителей 1994 и 1998 года рождения, один из них ранее был судим за кражу.
«В ходе осмотра места жительства данных граждан обнаружены и изъяты сотовые телефоны потерпевшего и алюминиевая бита», — отмечают в
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («разбой»), им грозит до десяти лет лишения свободы.