107 пенсионеров из Новосибирска отдали мошенникам более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

С ноября 2015 года по март 2016 года Сергей Герасимов с четырьмя соучастниками занимался телефонным мошенничеством в отношении пожилых жителей Новосибирска. Мошенники звонили на городские телефоны, представлялись их родственниками, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и отдавали имеющиеся у них наличные денежные средства. Несколько преступлений мошенникам не удалось довести до конца в связи с тем, что часть потерпевших проявляла бдительность и отказывалась отдавать деньги.

Всего пострадало 107 пенсионеров, в общей сумме перечисливших мошенникам более 1 млн рублей.

Сергей Герасимов признал вину в полном объеме, прокурор с ним заключил на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым он рассказал информацию об остальных подельниках.

Мужчина обвиняется в совершении 107 преступлений: из них 39 эпизодов, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), 66 эпизодов по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), 2 эпизода по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).