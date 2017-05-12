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08:29 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены дома в Омске

В доме, построенном больше 47 лет назад, ни разу не проводили капитальный ремонт. Не исключено, что после обследования его признают аварийным.

На факт обрушения стены кирпичного дома в Советском округе Омска отреагировала прокуратура. По делу началась проверка, в ходе которой выяснилось, что за полвека со дня постройки пятиэтажка не ремонтировалась ни разу.

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Напомним, об обрушении кирпичной кладки на пятом этаже многоквартирного жилого дома на ул. 50 лет Профсоюзов, № 57 Б стало известно вчера, 11 мая. Над окном одной из квартир вылетели несколько десятков кирпичей. В результате в стене дома под крышей образовалась брешь на периметре около 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, тем не менее в целях безопасности жильцы дома были эвакуированы и провели ночь в автобусе, который власти подогнали к месту ЧП.

Сегодня межведомственная комиссия, созданная по распоряжению администрации города, начала обследование многоэтажки. Известно, что дом обслуживала управляющая компания ЖКХ «Сервис». Однако с момента постройки многоэтажки, то есть с 1970-х годов, капитальный ремонт не проводился ни разу.

Не исключено, что при обследовании дом признают аварийным. В настоящий момент прокуратура привлекла для обследования специалистов Госжилинспекции Омской области. Контролирующие органы выясняют, соблюдалось ли при обслуживании и эксплуатации жилищное законодательство и соблюдались ли права жильцов на безопасные условия проживания.

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