Пропавшие под Омском подростки нашлись на Левобережье, но не все

13-летняя Анастасия Панафидина, 13-летний Илья Байчаров и 14-летний Геннадий Блинов были доставлены в отдел полиции и переданы инспекторам по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба омского УМВД.

Четвертый же сбежавший воспитанник, 15-летний Михаил Юрьев, по-прежнему числится в розыске. Его приметы: рост 165 см, худощавый, светло-русые волосы, был в серой кофте и светлых штанах.