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08:30 (мск), источник: СуперОмск

Пропавшие под Омском подростки нашлись на Левобережье, но не все

В Кировском округе были обнаружены трое из четверых подростков, сбежавших 10 мая из детского учреждения в Муромцевском районе.

13-летняя Анастасия Панафидина, 13-летний Илья Байчаров и 14-летний Геннадий Блинов были доставлены в отдел полиции и переданы инспекторам по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба омского УМВД.

Четвертый же сбежавший воспитанник, 15-летний Михаил Юрьев, по-прежнему числится в розыске. Его приметы: рост 165 см, худощавый, светло-русые волосы, был в серой кофте и светлых штанах.

Кроме того, продолжают искать и 17-летнего жителя Русско-Полянского района Валентина Артеменко, который 10 мая уехал в Омск и пропал.

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