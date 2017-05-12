Пропавшие под Омском подростки нашлись на Левобережье, но не все
В Кировском округе были обнаружены трое из четверых подростков, сбежавших 10 мая из детского учреждения в Муромцевском районе.
В Кировском округе были обнаружены трое из четверых подростков, сбежавших 10 мая из детского учреждения в Муромцевском районе.
13-летняя Анастасия Панафидина, 13-летний Илья Байчаров и 14-летний Геннадий Блинов были доставлены в отдел полиции и переданы инспекторам по делам несовершеннолетних, сообщила
Четвертый же сбежавший воспитанник, 15-летний Михаил Юрьев,
Кроме того, продолжают искать и 17-летнего жителя