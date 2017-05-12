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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии полицейские устроили погоню со стрельбой за автоугонщиком

Преступника задержали в Туймазинском районе республики.

Сотрудники ГИБДД Башкирии поймали автоугонщика, устроившего погоню со стрельбой в Туймазинском районе.

Сообщение об угоне вазовской «двенашки» поступил в дежурную часть МВД утром 10 мая. Автоинспекторы заметили похожий автомобиль на трассе М-5. Однако водитель проигнорировал требование об остановке. Информацию о подозрительном автомобиле передали всем близлежащим постам ДПС.

— Преступник создал реальную опасность жизни и здоровью остальных участников дорожного движения. Поэтому инспекторы применили табельное оружие. Автомобиль остановился. 22-летний водитель пытался скрыться, но его вскоре задержали. Он оказался пьян, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

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