В Башкирии полицейские устроили погоню со стрельбой за автоугонщиком

Сотрудники ГИБДД Башкирии поймали автоугонщика, устроившего погоню со стрельбой в Туймазинском районе.

Сообщение об угоне вазовской «двенашки» поступил в дежурную часть МВД утром 10 мая. Автоинспекторы заметили похожий автомобиль на трассе М-5. Однако водитель проигнорировал требование об остановке. Информацию о подозрительном автомобиле передали всем близлежащим постам ДПС.