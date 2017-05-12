В Башкирии полицейские устроили погоню со стрельбой за автоугонщиком
Преступника задержали в Туймазинском районе республики.
Преступника задержали в Туймазинском районе республики.
Сотрудники ГИБДД Башкирии поймали автоугонщика, устроившего погоню со стрельбой в Туймазинском районе.
Сообщение об угоне вазовской «двенашки» поступил в дежурную часть МВД утром 10 мая. Автоинспекторы заметили похожий автомобиль на трассе М-5. Однако водитель проигнорировал требование об остановке. Информацию о подозрительном автомобиле передали всем близлежащим постам ДПС.
— Преступник создал реальную опасность жизни и здоровью остальных участников дорожного движения. Поэтому инспекторы применили табельное оружие. Автомобиль остановился. 22-летний водитель пытался скрыться, но его вскоре задержали. Он оказался пьян, — рассказали в