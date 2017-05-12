Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Мышцы способны чувствовать сахар
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Овечкин не поедет на ЧМ, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Обезболивающие повышают риск инфаркта
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
860 лет назад родился Cид Вишес
08:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожарная машина провалилась под асфальт в Иркутске

Инцидент произошел на улице 30-й Дивизии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожарная машина провалилась под асфальт на улице 30-й Дивизии в Иркутске накануне, 11 мая, примерно в 23.00. Сейчас автомобиль проверяют на возможные повреждения. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Известно, что пожарные приехали на поступивший в часть экстренный вызов. Пока они обследовали квартиру, их пожарная машина провалилась под асфальт.

— Приблизительно через две минуты после того, как пожарные вышли обследовать квартиру, машина провалилась под асфальтовое покрытие. Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали факт происшествия. Пострадавших нет. При помощи погрузчика автомобиль вытащили, — отметили в ведомстве.

Сейчас автомобиль проходит техническое освидетельствование на возможные скрытые повреждения. В случае их обнаружения в отношении лица, ответственного за данный участок дороги, будет подано исковое заявление.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, дорожные рабочие уже устраняют дефект.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стас Ярушин: Было бы здорово отдохнуть на Байкале
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации
Порошенко: «Украина оформила свой развод с Российской империей»
США начнут поставлять говядину в Китай
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
СМИ: Су-27 пролетел в семи метрах от самолета ВМС США
Местные выборы в Германии решат судьбу Ангелы Меркель
Спорт
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь