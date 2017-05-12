Пожарная машина провалилась под асфальт в Иркутске

Пожарная машина провалилась под асфальт на улице 30-й Дивизии в Иркутске накануне, 11 мая, примерно в 23.00. Сейчас автомобиль проверяют на возможные повреждения. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Известно, что пожарные приехали на поступивший в часть экстренный вызов. Пока они обследовали квартиру, их пожарная машина провалилась под асфальт.

— Приблизительно через две минуты после того, как пожарные вышли обследовать квартиру, машина провалилась под асфальтовое покрытие. Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали факт происшествия. Пострадавших нет. При помощи погрузчика автомобиль вытащили, — отметили в ведомстве.

Сейчас автомобиль проходит техническое освидетельствование на возможные скрытые повреждения. В случае их обнаружения в отношении лица, ответственного за данный участок дороги, будет подано исковое заявление.