На трассе М-5 ВАЗ врезался в грузовик с прицепом, погибли двое

Трагедия произошла 11 мая в 10.40 часов на 1764 километре автодороги.

«Водитель ВАЗ-21074 при выезде с прилегающей территории АЗС не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге слева грузовым автомобилем с прицепом. Водитель отечественного автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.