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08:42 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе М-5 ВАЗ врезался в грузовик с прицепом, погибли двое

На трассе Москва-Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») произошла смертельная авария, в которой погибли мужчина и женщина: отечественная легковушка врезалась в грузовик с прицепом.

Трагедия произошла 11 мая в 10.40 часов на 1764 километре автодороги.

«Водитель ВАЗ-21074 при выезде с прилегающей территории АЗС не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге слева грузовым автомобилем с прицепом. Водитель отечественного автомобиля и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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