СКР обратился в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича

«Только что следователь передал в суд три тома материалов дела и ходатайство об избрании в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу. По закону рассмотрение данного ходатайства должно состояться в течении восьми часов», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее стало известно, что Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Напомним, бывшему губернатору Челябинской области инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете).

По версии следствия, он получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в общей сложности на сумму 26 млн руб. Как полагает следствие, Михаил Юревич также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Господин Юревич все обвинения отрицает. Бывший губернатор не явился ни на один назначенных ему допросов.