Радиоактивная сельскохозяйственная коса задержана в порту Владивосток
Владивостокской таможней оперативно пресечена попытка ввоза на таможенную территорию
Владивостокской таможней оперативно пресечена попытка ввоза на таможенную территорию
Таким товаром оказалось бывшее в употреблении навесное оборудование для трактора, применяемое для скашивания травы — сельскохозяйственная коса, весом 450 кг. Выявленный при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения прибыл на морском транспорте из Японии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Сергея Григорова, представителя Владивостокской таможни.
После проведения более тщательного радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на товаре является наличие
В результате дальнейших разбирательств