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08:37 (мск), источник: Вести Приморье

Радиоактивная сельскохозяйственная коса задержана в порту Владивосток

Владивостокской таможней оперативно пресечена попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара.

Таким товаром оказалось бывшее в употреблении навесное оборудование для трактора, применяемое для скашивания травы — сельскохозяйственная коса, весом 450 кг. Выявленный при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения прибыл на морском транспорте из Японии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Сергея Григорова, представителя Владивостокской таможни.

После проведения более тщательного радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на товаре является наличие бета-активных частиц, в среднем около 70 част*мин/см2. Информация о загрязненном объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю для проведения согласованных совместных действий.

В результате дальнейших разбирательств радиационно-опасный объект был запрещен к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

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