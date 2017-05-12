В Прикамье водитель катка получил 1,5 года за гибель коллеги

Пермский райсуд вынес приговор водителю катка, который случайно задавил коллегу. Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Трагедия произошла 29 сентября 2016 года на ремонтируемом участке автодороги Болгары — Юго-Камский — Крылово. Двое машинистов на катках выравнивали асфальт. Один из них остановился, чтобы устранить неисправность своей спецтехники. В это время второй начал двигаться задним ходом и, не заметив коллегу, задавил его.