Провал асфальта по дороге в омский горсовет увеличился в несколько раз

Омичи делятся в соцсетях фотографиями провалившегося асфальта на улице Пушкина. Дыра на дороге в горсовет образовалась накануне. Сейчас она увеличилась практически в три раза. Провал отгородили, и проехать к зданию на Думской не представляется возможным.

Отметим, накануне из зияющей в центре Омска дыры в асфальте шел горячий пар. Это может говорить о том, что дорожное полотно размыло горячей водой. Данная дорога является единственной, ведущей к горсовету.