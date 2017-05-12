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08:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии оперуполномоченный избил задержанного до разрыва селезенки

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишминском районе СКР по республике возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении оперуполномоченного полиции.

В начале апреля медики районной больницы проинформировали полицию о поступлении пациента с разрывом селезенки из местного отделения внутренних дел.

Как сообщили в МВД по РБ, пострадавшего задержали 3 апреля за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. 28-летний полицейский в своем кабинете избил 27-летнего административно-арестованного, стремясь заставить его признаться в совершении нераскрытых преступлений. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

«Служба безопасности МВД провела служебную проверку, передав материалы в СКР. Сотрудник в настоящее время отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители — к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в МВД по РБ. Расследование уголовного дела продолжается.

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