Отчима пропавшей в Башкирии 9-летней Яны Перчаткиной отпустили из-под стражи

Спустя двое суток после исчезновения второклассницы из Белорецка Яны Перчаткиной, республику ошарашила новость — отчим девочки находится под стражей, с ним беседовали следователи.

Родные 35-летнего Виталия Бурулева пояснили: мужчину задержали по административному делу — накопились неоплаченные штрафы.

— Виталий не причастен к пропаже девочки, — уверенно заявили коллеги отчима Яны Перчаткиной.

У Виталия взяли анализ ДНК, проверили телефон, и отпустили: никакой связи с исчезновением ребенка правохранители не установили.

В пятницу, 12 мая, Виталий вернулся к трудовым обязанностям.

— Мой подчиненный находится на работе, вышел в смену по графику, — рассказал «Комсомолке» начальник Бурулева Евгений Потапов.

Вместе с тем, общественность активно мониторит страницу Виталия в соцсетях, мужчину обвиняют в сомнительных увлечениях: дескать, он подписан на интимные сообщества. Однако ничего криминального стражи порядка в этом не видят.