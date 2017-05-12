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09:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинского адвоката заподозрили в ранении своего сожителя

Мужчина находится в больнице с ножевым ранением груди.

Челябинск, 12 мая, — Марина Малкова, «АиФ-Челябинск». Адвокат коллегии адвокатов Челябинской области Любовь Жернакова может оказаться причастной к причинению тяжкого вреда здоровью своего сожителя. В обстоятельствах преступления разбираются следователи, подтвердил информацию и.о. старшего помощника СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данным «АиФ-Челябинск» происшествие случилось 8 мая в одной из квартир дома на улице Ленина. В больницу с ножевым ранением груди попал 38-летний мужчина. В полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По одной из версий, к преступлению может быть причастна 49-летняя сожительница пострадавшего — адвокат Любовь Жернакова.

«Уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) передали из полиции в следственный комитет, поскольку сейчас в числе прочих отрабатывается версия о возможной причастности к произошедшему адвоката адвокатской палаты Челябинской области. Обстоятельства устанавливаются», — рассказал Валентин Ведерников.

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