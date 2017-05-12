В Самарской области в лобовом столкновении двух авто пострадали трое взрослых и ребенок

В четверг вечером, 11 мая, на 23 километре дороги «Алексеевка — Богдановка — Подъем-Михайловка» в Нефтегорском районе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь из села Дмитриевка в сторону Алексеевки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Niva.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Среди них: оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, один из которых малолетний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали в Нефтегорскую центральную больницу.

По факту случившегося полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.