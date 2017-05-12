В Уральске воры вынесли из дома депутата деньги и драгоценности

В Уральске злоумышленники проникли в дом депутата областного маслихата и ограбили его, сообщает «Уральская неделя».

Речь идет о доме депутата Жантаса Сафуллина — главного редактора медиа-холдинга «Жайык Пресс».

Происшествие случилось 8 мая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 части 2 УК РК «Кража».

Полиция ведет расследование.

«Пропали деньги и ювелирные изделия», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Пострадал ли сам депутат и члены его семьи неизвестно, информацию об ущербе полиция пока не сообщает.

Однако на рабочем месте депутат Сафуллин не появляется. В приемной говорят, что Жантас Набиоллаевич на больничном.