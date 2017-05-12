В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный из-за природных пожаров

Спустя полмесяца в Сибири сняли режим чрезвычайной ситуации. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, обстановка с природными пожарами стабилизировалась, сейчас угроза населённым пунктам полностью снята.

На заседании рабочей группы правительственной комиссии, глава МЧС России Владимир Пучков дал руководителям субъектов поручение в дальнейшем самостоятельно принимать решения о введении специальных режимов в регионах. Это связано и с пожарной обстановкой, и с паводковой.

Напомним, режим ЧС действовал по всей Сибири с 28 апреля. Резко осложнилась пожарная обстановка, была угроза попадания огня в деревни и посёлки. В ликвидации пожаров приняли участие более 128 тысяч человек и 29 единиц техники. К слову, только за апрель надзорные службы оштрафовали около1,5 тысячи человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.

Отметим, что в Красноярском крае до сих пор действует особый противопожарный режим. Запрещены все виды огневых и пожароопасных работ. Нельзя жечь костры, в том числе, и на территории дачных участков.