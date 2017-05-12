Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Москвич вышел в финал Евровидения в Киеве
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Он герой и козёл отпущения»: реакция Америки на вылет Овечкина
ЦСКА обыграет «Арсенал»: анонс матча 28 тура РФПЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
10:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный из-за природных пожаров

За две недели в тушении огня приняли участие более 128 тысяч спасателей.

Источник: Reuters

Спустя полмесяца в Сибири сняли режим чрезвычайной ситуации. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, обстановка с природными пожарами стабилизировалась, сейчас угроза населённым пунктам полностью снята.

На заседании рабочей группы правительственной комиссии, глава МЧС России Владимир Пучков дал руководителям субъектов поручение в дальнейшем самостоятельно принимать решения о введении специальных режимов в регионах. Это связано и с пожарной обстановкой, и с паводковой.

Напомним, режим ЧС действовал по всей Сибири с 28 апреля. Резко осложнилась пожарная обстановка, была угроза попадания огня в деревни и посёлки. В ликвидации пожаров приняли участие более 128 тысяч человек и 29 единиц техники. К слову, только за апрель надзорные службы оштрафовали около1,5 тысячи человек, в том числе 109 должностных и 153 юридических лица.

Отметим, что в Красноярском крае до сих пор действует особый противопожарный режим. Запрещены все виды огневых и пожароопасных работ. Нельзя жечь костры, в том числе, и на территории дачных участков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Немцы добрые, порядочные и даже дают детям конфеты». Ветеран о жизни в оккупации
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
МО прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Фотошпион раскритиковал конструкцию новой модели УАЗ Неназванный автор портала EX-ROADmedia сумел рассмотреть и оценить конструкцию нового ульяновского грузовичка
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь