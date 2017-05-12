Появились подробности лобового столкновения иномарок на Фермском шоссе

Накануне днем 20-летняя автоледи за рулем Kia Rio, на перекрестке Фермское шоссе — Оренбургский проезд, не уступила дорогу и столкнулась с иномаркой Hyundai Solaris, которой также управляла 20-летняя девушка.

В результате ДТП водитель Kia получила сотрясение головного мозга, ее 26-летняя пассажирка — ушиб головы, девушка-водитель Hyundai — закрытую травму живота и ушиб колена.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обе иномарки получили серьёзные повреждения после лобового столкновения в Приволжском районе Казани.