Девушка на остановке в Южном Тушино поскользнулась и выбила головой стекло в вагоне трамвая

«На остановке общественного транспорта на бульваре Яна Райниса торопившаяся на травмай девушка поскользнулась и выбила головой стекло в вагоне трамвая», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшую доставили в ближайший травмпункт.