Девушка на остановке в Южном Тушино поскользнулась и выбила головой стекло в вагоне трамвая
В Южном Тушино поскользнувшаяся девушка выбила головой стекло в трамвае, сообщил Агенству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В Южном Тушино поскользнувшаяся девушка выбила головой стекло в трамвае, сообщил Агенству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На остановке общественного транспорта на бульваре Яна Райниса торопившаяся на травмай девушка поскользнулась и выбила головой стекло в вагоне трамвая», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшую доставили в ближайший травмпункт.