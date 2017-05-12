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09:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуралец зарезал отчима, а затем свидетеля убийства

Житель Челябинской области обвиняется в двойном убийстве — по версии следствия, сначала мужчина зарезал отчима, а затем и своего знакомого, ставшего свидетелем преступления.

Трагедия произошла в ночь на 26 сентября прошлого года на территории строящейся турбазы в селе Верх-Катавка.

«По версии следствия, в процессе употребления спиртного между обвиняемым и отчимом произошла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшему множество ударов ножом. После чего тем же способом совершил убийство своего знакомого, осознав, что последний являлся очевидцем совершенного преступления», — сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.

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