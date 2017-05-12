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09:51 (мск), источник: Om1.ru

Омичка за рулем перепутала педали газа и тормоза и влетела в стену магазина

Горожан поразила странная авария, в которой женщина протаранила стену здания.

Накануне в Омске произошло весьма оригинальное ДТП, которое омичи окрестили как «Цирк у «Цирка». В конце рабочего дня, около 6 часов вечера, горожане могли наблюдать необычную картину около трамвайной остановки «Цирк».

Водитель на красном «Субару Форестер» влетел в стену здания, на первом этаже которого располагается несколько магазинов.

Очевидец Ева Бунеева, выложившая снимок в соцсети, утверждает, что за рулем была женщина. При каких обстоятельствах произошла авария доподлинно неизвестно. Впрочем, очевидцы утверждают, что автоледи попросту перепутала педали газа и тормоза, выезжая с парковки.

Судя по всему, омичка сильно надавила на педаль, поскольку машину рвануло вперед. Удар был настолько сильным, что в «Субару» сработали подушки безопасности, а с фасада здания обрушилась облицовочная плитка. Также пострадал и сам автомобиль.

Ситуация откровенно позабавила омичей. В комментариях к посту горожане оставили множество ехидных и даже нецензурных комментариев. Пользователи сети недоумевают, с какой силой нужно было жать на педали при выезде с парковки и как девушка умудрилась получить права.

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