В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП
В Ростове столкнулись автомобили Ford Mustang, Chevrolet Captiva и Hyundai Solaris, никто не пострадал.
В Ростове столкнулись автомобили Ford Mustang, Chevrolet Captiva и Hyundai Solaris, никто не пострадал.
Авария произошла вечером 11 мая на пересечении проспекта Королева и улицы Армянской. По предварительным данным, водитель Ford Mustang нарушил правила дорожного движения и врезался в Chevrolet. Последний от удара по инерции продолжил движение и столкнулся с Hyundai.
«В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал», — сообщает
По факту происшествия проводится проверка.