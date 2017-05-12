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10:21 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло тройное ДТП

В Ростове столкнулись автомобили Ford Mustang, Chevrolet Captiva и Hyundai Solaris, никто не пострадал.

Авария произошла вечером 11 мая на пересечении проспекта Королева и улицы Армянской. По предварительным данным, водитель Ford Mustang нарушил правила дорожного движения и врезался в Chevrolet. Последний от удара по инерции продолжил движение и столкнулся с Hyundai.

«В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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