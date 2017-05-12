Пропавший 32-летний воронежец нашелся живым

Пропавшего 32-летнего Владимира Воробьева нашли живым в четверг, 11 мая. Жизни мужчины ничего не угрожает, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поискового отряда «Воронежец» Алексей Новиков.

Владимир Воробьев страдает сильным душевным расстройством, он может быть агрессивен, ранее предупреждали волонтеры. В день исчезновения воронежец переволновался, поговорил с родными на повышенных тонах и ушел из дома.

— Мужчину заметили случайные прохожие на дороге между Воронежем и Нововоронежем, позвонили родным Владимира, а те — нам. Сейчас с мужчиной все в порядке, — добавил Алексей Новиков.