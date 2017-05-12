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09:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Жителя Мордовии задержали при попытке пробраться в Саров

Мужчина объяснил, что потерял пропуск, позволяющий законно проходить на территорию.

Жителя Мордовии задержали при попытке пробраться в закрытый город Саров, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Утром 10 мая на одном из участков в границах города сработали средства охраны. Военнослужащие прибыли на место и обнаружили возле инженерных заграждений неизвестного мужчину, которыйтпытался пробраться в город.30-летний мужчина был задержан, он рассказал сотрудникам, что потерял пропуск, позволяющий законно проходить на территорию.

Нарушителем оказался житель Мордовии, на него составили протокол о нарушении пропускного режима и передали сотрудникам мордовской полиции для дальнейшего расследования.

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