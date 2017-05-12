В Караганде при пожаре в многоэтажном доме погибли три человека
Двое пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в больнице.
Двое пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в больнице.
Ночью 12 мая в 01:15 в жилом доме произошёл пожар в однокомнатной квартире, находящейся на 2 этаже. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
В результате пожара от отравления угарным газом погибли три человека 1994, 1944 и 1952 годов рождения.
«Силами службы пожаротушения и
Погибли и пострадали люди из соседних квартир, а не из той, в которой произошёл пожар.
Бригадой «Центра медицины катастроф» с отравлением угарным газом в областной медицинский центр Караганды госпитализированы 43-летняя женщина и 13-летний мальчик, сообщила
Госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии. Женщина и её сын были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они находятся в реанимации, в отделении токсикологии. По сообщениям медиков, мальчик уже дышит самостоятельно, а его мама находится в коме.
По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, никого не было.