В Караганде при пожаре в многоэтажном доме погибли три человека

В результате пожара от отравления угарным газом погибли три человека 1994, 1944 и 1952 годов рождения.

Ночью 12 мая в 01:15 в жилом доме произошёл пожар в однокомнатной квартире, находящейся на 2 этаже. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

«Силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области спасено 16 человек, из них 6 детей, и эвакуировано 19 человек. Пожар ликвидирован», — пояснили в ДЧС Карагандинской области.

Погибли и пострадали люди из соседних квартир, а не из той, в которой произошёл пожар.

Бригадой «Центра медицины катастроф» с отравлением угарным газом в областной медицинский центр Караганды госпитализированы 43-летняя женщина и 13-летний мальчик, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии. Женщина и её сын были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они находятся в реанимации, в отделении токсикологии. По сообщениям медиков, мальчик уже дышит самостоятельно, а его мама находится в коме.

По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, никого не было.