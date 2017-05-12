Сразу две школы «заминировали» сегодня в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Сразу две школы — № 7 и № 3 — «заминировали» сегодня в Комсомольске-на-Амуре местные жительницы. О том, что в указанных учебных заведениях якобы заложена взрывчатка, сообщницы сообщили по телефону. Обеих шутниц удалось задержать по горячим следам, сообщила корр. ИА AmurMedia заместитель начальника отдела пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Екатерины Перепел.

— Сообщение о том, что две школы в Комсомольске-на-Амуре заминированы, поступило в дежурную часть городского управления МВД. На место незамедлительно прибыли все заинтересованные службы. В общей сложности было эвакуировано порядка 400 человек: дети и педагогический состав. Специалисты тщательно обследовали здания — тревога, к счастью, оказалось ложной. Личность звонивших сотрудники полиции установили практически сразу же, а также место, откуда был совершен звонок. В настоящее время горожанки находятся в дежурной части. С ними беседуют правоохранители. По предварительной информации, сообщение о минировании, со слов женщин, было обычной шуткой, — сообщила Екатерины Перепел.

Следует отметить, что подобные действия попадают под уголовную ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса РФ.