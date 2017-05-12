Все службы жизнеобеспечения Владивостока готовятся к сильному ливню

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда приготовиться к ликвидации последствий сильного циклона, надвигающегося на Владивосток. По данным Примгидромета, дождь начнется в субботу, 13 мая, усилится ночью и продолжит идти в первой половине дня воскресенья, 14 мая, с количеством осадков 15−30 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром — 15−20 метров в секунду, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2−222−333.