Житель Соликамска заплатит 40 тысяч рублей за езду с поддельными правами

32-летний житель Соликамска должен выплатить штраф в 40 тысяч рублей за езду на автомобиле с фальшивыми водительскими правами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в феврале этого года сотрудники ГИБДД остановили в посёлке Яйва «Ладу-Весту», которой управлял соликамец. При проверке документов у мужчины инспекторы заподозрили, что его водительское удостоверение фальшивое. Как показала экспертиза, документ действительно оказался поддельным.

32-летнего соликамца доставили в отдел полиции, где выяснилось, что ещё в марте 2016 г. его лишили прав за вождение в пьяном виде. Как пояснил мужчина, он купил поддельное водительское удостоверение в Екатеринбурге.

В итоге Александровский районный суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа, назначив штраф 40 тысяч рублей.