Житель Соликамска заплатит 40 тысяч рублей за езду с поддельными правами
Мужчина приобрёл фальшивое водительское удостоверение в Екатеринбурге.
Мужчина приобрёл фальшивое водительское удостоверение в Екатеринбурге.
32-летний житель Соликамска должен выплатить штраф в 40 тысяч рублей за езду на автомобиле с фальшивыми водительскими правами.
Как сообщили в
32-летнего соликамца доставили в отдел полиции, где выяснилось, что ещё в марте 2016 г. его лишили прав за вождение в пьяном виде. Как пояснил мужчина, он купил поддельное водительское удостоверение в Екатеринбурге.
В итоге Александровский районный суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа, назначив штраф 40 тысяч рублей.