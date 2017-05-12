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10:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

На главу ячейки секты «Орда» в Коркино завели дело

Мужчина распространял информацию о своём вероучении в Первомайском.

Руководителя ячейки религиозной организации «Орда» привлекли к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Глава секты незаконно распространял информацию о своём вероучении на территории Первомайского поселения, с целью вовлечь жителей в религиозное объединение.

«Деятельность ячейки оккультно-мистической религиозной организации “Орда” была запрещена на территории Челябинской области решением Челябинского областного суда от 16 апреля 2014 года», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о прекращении деятельности указанной ячейки религиозной организации.

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