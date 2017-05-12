На главу ячейки секты «Орда» в Коркино завели дело
Мужчина распространял информацию о своём вероучении в Первомайском.
Мужчина распространял информацию о своём вероучении в Первомайском.
Руководителя ячейки религиозной организации «Орда» привлекли к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, сообщают в
Глава секты незаконно распространял информацию о своём вероучении на территории Первомайского поселения, с целью вовлечь жителей в религиозное объединение.
«Деятельность ячейки
В настоящее время решается вопрос о прекращении деятельности указанной ячейки религиозной организации.