На главу ячейки секты «Орда» в Коркино завели дело

Руководителя ячейки религиозной организации «Орда» привлекли к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Глава секты незаконно распространял информацию о своём вероучении на территории Первомайского поселения, с целью вовлечь жителей в религиозное объединение.

«Деятельность ячейки оккультно-мистической религиозной организации “Орда” была запрещена на территории Челябинской области решением Челябинского областного суда от 16 апреля 2014 года», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о прекращении деятельности указанной ячейки религиозной организации.