В Ростове мошенники представились соцработниками и ограбили пенсионера

В Ростове в отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Полицейские установили, что две женщины 35 лет и мужчины 29 и 36 лет — жители Азова — представились хозяину квартиры социальными работниками.

«Воспользовавшись тем, что пенсионер отвлекся, злоумышленники похитили банковскую карту с пин-кодами. Скрывшись с места преступления, подозреваемые обналичили карту и распорядились деньгами по собственному усмотрению», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе проверки подозреваемых удалось задержать. Полицейские также установили, что мошенники причастны к совершению еще одного мошенничества.

«Общая сумма ущерба, причиненная двоим гражданам, составила более 400 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.



По факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас задержанные заключены под стражу. Гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.