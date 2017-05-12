«Форд» сбил стоявшую на обочине волгоградку после ДТП с «Рено»

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 16:00 27-летний автомобиля «Форд Фокус», следуя по Бульвару Энгельса со стороны проспекта Героев Сталинграда, напротив дома № 29 выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро». За рулем «Рено» в момент аварии находилась 42-летняя женщина.

В результате столкновения, сообщают полицейские, «Форд Фокус» отбросило в сторону пешеходной зоны, где он и сбил 39-летнюю женщину, стояла у края дороги.