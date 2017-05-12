В Гурьевском районе Škoda вылетела в кювет, погиб таксист

Как стало известно Клопс.Ru, ДТП произошло недалеко от посёлка Храброво в 7 часов утра.

Как рассказали очевидцы, на прямом участке дороги автомобиль Škoda, двигавшийся на довольно высокой скорости, начало заносить. Водитель, который как позже выяснилось работает таксистом, попытался выйти из заноса, но машину начало ещё больше «кидать» в разные стороны трассы. В результате Škoda врезалась боком в капот встречного автомобиля Volkswagen, в котором находилось два человека — водитель и его спутница. От столкновения Škoda вылетела в кювет и перевернулась.

Таксист погиб на месте. Его тело достали из авто свидетели происшествия. Пассажирка Volkswagen получила перелом ноги, а водитель не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС.