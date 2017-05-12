«Татарский общественный центр» суд признал экстремистским

По иску прокурора республики Илдуса Нафикова вердикт о признании ТОЦ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистским вынес суд города Набережные Челны. После вступления решения суда в силу, организацию внесут в список запрещённых. Приговор вступает в силу через 10 дней после решения суда, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Набережночелнинского городского суда Анна Трунова.

В своём исковом заявлении прокурор отметил, что участники ТОЦ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работают на радикализацию населения и активно агитируют за независимость региона от Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года заканчивается действие договора по разграничению полномочий между федеральным центром и Татарстаном. В связи с этим стали активнее звучать призывы о придании региону большей самостоятельности.

Справка ИА REGNUM: «Татарский общественный центр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился в 1990-х годах в Набережных Челнах при участии братьев Кашаповых. А решение о ликвидации организации судом было принято в Набережных Челнах ещё 13 лет назад, но несмотря на это, участники продолжали работу, игнорируя судебный вердикт.

В сентябре 2015 года теперь уже бывший лидер организации 59-летний Рафис Кашапов был приговорён к трём годам колонии общего режима за возбуждение ненависти. До этого, в 2009 году, за публикации националистического толка в соцсетях ему дали условный срок.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).