СК назвал причину гибели приемного ребенка в Волгоградской области
Следователи выяснили, как погиб четырехлетний мальчик в Чернышковском районе Волгоградской области, приемные родители которого подозреваются в похищении ребенка в Ростовской области.
Следователи выяснили, как погиб четырехлетний мальчик в Чернышковском районе Волгоградской области, приемные родители которого подозреваются в похищении ребенка в Ростовской области.
Согласно показаниям усыновительницы, в начале сентября 2016 года маленький Егор зашел на кухню и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ребенок обварил ноги, но женщина не стала обращаться к медикам и малыш умер.
Как сообщает
Следователи допросили свыше 50 человек. Так, участковый врач городской больницы поведала, что начиная с нынешнего января она неоднократно приглашала женщину с детьми в поликлинику для прохождения медицинского осмотра и прививок. Однако та находила массу отговорок, а затем и вовсе перестала брать трубку. Об этом педиатр регулярно информировала органы опеки. Но реакции от консультанта отдела по образованию администрации района не последовало.
Эта чиновница проходит подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. За последние два года семью, куда были переданы на воспитание четверо приемных детей, она посещала только однажды: в марте прошлого года.
Напомним, 7 мая в ростовском Морозовске супруги похитили трехлетнего ребенка, вырвав его из рук бабушки. Как полагает следствие, подозреваемые хотели выдать этого мальчика за Егора, чтобы и дальше получать на него социальные выплаты.