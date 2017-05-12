Обвиняемый в использовании поддельного диплома нижегородского вуза экс-депутат Гордумы Лукоянова предстанет перед судом

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в конце апреля прокурором Лукояновского района было утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего депутата Гордумы, который обвиняется в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что, являясь депутатом Гордумы Лукоянова, при трудоустройстве на должность директора предприятия мужчина предоставил заведомо подложный диплом об окончании высшего учебного заведения, которое он не заканчивал и соответственно высшее образование не получал.

Депутат был уволен с занимаемой должности директора предприятия только после возбуждения уголовного дела.

Санкция указанной статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.