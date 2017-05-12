Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Сыр и молоко оправдали
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
860 лет назад родился Cид Вишес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
10:41 (мск), источник: Sputnik.by

Убийство почтальона: суд дал срок меньше, чем просил прокурор

Следствие установило, что 27-летней сотруднице почтового отделения было нанесено более 10 ударов топором.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда признала жительницу Петриковского района виновной в убийстве с особой жестокостью 27-летней сотрудницы почты и приговорила ее к 20 годам лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik, приговор по данному резонансному делу был оглашен в минувший четверг в выездном судебном заседании в Петриковском районном суде. Суд назначил обвиняемой срок отбывания наказания на три года меньше, чем просил государственный обвинитель во время прения сторон 5 мая.

Читайте также
В Беларуси приведен в исполнение первый смертный приговор в этом году

Обвиняемая 42-летняя жительница горпоселка Копаткевичи будет отбывать наказание в колонии общего режима. В соответствии с белорусским законодательством, женщины отбывают наказания только в колониях общего режима — их в Беларуси две. Максимальное наказание, которое может быть применено к женщинам в Беларуси, — 25 лет лишения свободы. Смертная казнь и пожизненное заключение назначается в Беларуси только мужчинам за особо тяжкие преступления. Приговор, который в минувший четверг огласил суд, не окончательный и может быть обжалован и опротестован в суде высшей инстанции.

Более 10 ударов топором

На стадии предварительного расследования было установлено, что сотруднице почты было нанесено более 10 ударов топором. Ее тело было обнаружено в подвале в доме обвиняемой. В ходе оперативно-следственных действий в хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты велосипед почтальона и другие ее вещи. Также с места преступления был изъят топор, которым была убита женщина. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси «Убийство» и «Разбой».

Убийственный мотив

В суде было установлено, что основным мотивом данного преступления было завладение деньгами, которые были у почтальона. В день убийства женщина должна была доставить пенсию местным жителям, и у нее в сумке находилось 1500 белорусских рублей. Когда почтальон не вернулась к вечеру на работу, руководство отделения связи обратилось в милицию. Через несколько дней преступление было раскрыто, обвиняемая задержана. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела была озвучена информация о том, что через несколько часов после убийства, когда тело было уже спрятано в подвале, к обвиняемой приехал сын из армии, а вечером они пошли отмечать армейский отпуск в местный бар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дни трезвости объявлены на Брестчине
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
МО прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Фотошпион раскритиковал конструкцию новой модели УАЗ Неназванный автор портала EX-ROADmedia сумел рассмотреть и оценить конструкцию нового ульяновского грузовичка
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь