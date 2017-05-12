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11:20 (мск), источник: Интерфакс

Гражданин Узбекистана во избежание депортации «заминировал» аэропорт Домодедово

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Пьяный гражданин Узбекистана решил избежать депортации из России, заявив в полицию о якобы минировании аэропорта «Домодедово» минувшей ночью. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Гражданин Узбекистана по решению суда подлежал выдворению за пределы России и в сопровождении приставов дошел до паспортного контроля в аэропорту “Домодедово”, однако перед посадкой на рейс в Ташкент мужчина выпил много водки и других спиртных напитков и в таком состоянии отказался улетать на родину», — сказал источник.

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После того, как посадка на рейс закончилась без него, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, однако пограничники не позволили ему этого сделать.

«Спустя некоторое время он предпринял еще одну попытку остаться в России и между 03:30 и 04:30 пятницы со своего мобильного телефона анонимно заявил в полицию о якобы минировании аэропорта. При этом он вызвал подозрение у проходившего мимо полицейского патруля, который его задержал», — рассказал источник.

Тем не менее, несмотря на ложное сообщение о якобы заложенной бомбе, в аэропорту были усилены меры безопасности.

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