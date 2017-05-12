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11:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Дело хитрого убийцы раскрыто в Приморье

В Красноармейском районе завершено расследование убийства, сообщает ИА «Дейта».

29 июня прошлого года 24-летний обвиняемый, находясь около дома на улице Луговая в селе Мельничное на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого.

Потерпевший умер от острой кровопотери. Несмотря на то, что преступление произошло в присутствии очевидцев, обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК по Приморью.

Михаил Грач.

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