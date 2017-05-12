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10:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сотрудники ДПС предотвратили попытку суицида

Помощь спасателей не потребовалась.

Вечером 11 мая прохожие увидели на парапете Коммунального моста мужчину. Помощь спасателей не потребовалась, его спасли автоинспекторы.

«В Октябрьском районе со слов очевидца на парапете моста стоял человек со стороны правого берега, который готовился к прыжку в реку», — сообщили в сводке муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.

На место спасатели не выезжали, так как прибывшие на место инспекторы ДПС сумели убедить его спуститься вниз.

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