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10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бывшего чиновника городской администрации осудили за смерть ребенка

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Суд поставил точку в деле о смерти 15-летней школьницы в Ишимбае.

В 2015 году девочка упала с неисправных качелей в городском парке. Из-за тяжелой травмы головы и врачебной ошибки ребенок скончался.

Чтобы доказать вину городских властей, было назначено несколько экспертиз. Как рассказали в управлении Следственного комитета по РБ, исследования проводили эксперты из Ставропольского края, представители единственного в России экспертного учреждения в этой области. Главную сложность вызвало то, что вся техническая документация на качели 1960 года производства давно хранилась в архивах. Тем не менее эксперты пришли к выводу, что аттракцион был неисправен и не соответствовал правилам безопасности. Это привело на скамью подсудимых 59-летнего бывшего заместителя главы администрации Ишимбая по благоустройству, которого обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

«В нарушение своих должностных обязанностей, подсудимый, зная об аварийном состоянии аттракциона, не принял мер к ограничению доступа к неисправному оборудованию и не организовал его ремонт или демонтаж, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по РБ Светлана Абрамова. — Подсудимый не признал свою вину в совершении преступления, ссылаясь, что это не входило в его обязанности. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года».

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