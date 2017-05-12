В Башкирии бывшего чиновника городской администрации осудили за смерть ребенка

В 2015 году девочка упала с неисправных качелей в городском парке. Из-за тяжелой травмы головы и врачебной ошибки ребенок скончался.

Чтобы доказать вину городских властей, было назначено несколько экспертиз. Как рассказали в управлении Следственного комитета по РБ, исследования проводили эксперты из Ставропольского края, представители единственного в России экспертного учреждения в этой области. Главную сложность вызвало то, что вся техническая документация на качели 1960 года производства давно хранилась в архивах. Тем не менее эксперты пришли к выводу, что аттракцион был неисправен и не соответствовал правилам безопасности. Это привело на скамью подсудимых 59-летнего бывшего заместителя главы администрации Ишимбая по благоустройству, которого обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

«В нарушение своих должностных обязанностей, подсудимый, зная об аварийном состоянии аттракциона, не принял мер к ограничению доступа к неисправному оборудованию и не организовал его ремонт или демонтаж, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по РБ Светлана Абрамова. — Подсудимый не признал свою вину в совершении преступления, ссылаясь, что это не входило в его обязанности. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года».