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16:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах водитель «Тойоты» сбил 10-летнего мальчика

(Набережные Челны, 12 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) 11 мая, в 17 часов 10 минут, в Челнах произошло дорожно-транспортное происшествие.

ЧП произошло на улице Комарова, напротив дома № 18, поселка ЗЯБ. 53-летний водитель на автомобиле «Toyota RAV4» ехал со стороны улицы Хади Такташа в направлении Казанского тракта с превышением скорости. Он совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП мальчик получил предположительно закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лобной кости, тупую травму живота. Ребенок доставлен в БСМП.

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