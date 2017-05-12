В Набережных Челнах водитель «Тойоты» сбил 10-летнего мальчика
(Набережные Челны, 12 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) 11 мая, в 17 часов 10 минут, в Челнах произошло
(Набережные Челны, 12 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) 11 мая, в 17 часов 10 минут, в Челнах произошло
ЧП произошло на улице Комарова, напротив дома № 18, поселка ЗЯБ. 53-летний водитель на автомобиле «Toyota RAV4» ехал со стороны улицы Хади Такташа в направлении Казанского тракта с превышением скорости. Он совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП мальчик получил предположительно закрытую