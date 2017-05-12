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12:24 (мск), источник: Интерфакс

Суд подтвердил законность приговора Багдасарян

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Савеловский суд Москвы в пятницу признал законным приговор участнице гонок на «Гелендвагене» Маре Багдасарян, осужденной к исправительным работам за подделку больничного листа.

Источник: Агентство «Москва»

«Постановление мирового судьи судебного участка 77 района Сокол оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гасинова — без удовлетворения », — огласил решение судья Дмитрий Макаренков.

Слушание апелляционной жалобы прошло в отсутствие Багдасарян, так как она находится на лечении после операции. В суде адвокат Алан Гасинов просил изменить наказание своей клиентке на штраф.

«Суд формально подошел к смягчающим обстоятельствам. Наказание было назначено даже более строгое, чем просил прокурор. Прошу отменить приговор и назначить наказание в виде штрафа», — сказал он.

Как сообщил защитник, Багдасарян в настоящее время работает менеджером по продажам с окладом в 40 тысяч рублей и может выплачивать штраф.

В свою очередь прокурор просил оставить жалобу без удовлетворения.

Мировой суд 10 марта приговорил Багдасарян к одному году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в доход государства, признав ее виновной в использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). Суд установил, что Багдасарян приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист.

Багдасарян «прославилась» в мае 2016 года, когда группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, устроила гонки на внедорожнике «Гелендваген» с сотрудниками правоохранительных органов на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях. 17 октября 2016 года Гагаринский суд приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ.

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