Суд подтвердил законность приговора Багдасарян

«Постановление мирового судьи судебного участка 77 района Сокол оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гасинова — без удовлетворения », — огласил решение судья Дмитрий Макаренков.

Слушание апелляционной жалобы прошло в отсутствие Багдасарян, так как она находится на лечении после операции. В суде адвокат Алан Гасинов просил изменить наказание своей клиентке на штраф.

«Суд формально подошел к смягчающим обстоятельствам. Наказание было назначено даже более строгое, чем просил прокурор. Прошу отменить приговор и назначить наказание в виде штрафа», — сказал он.

Как сообщил защитник, Багдасарян в настоящее время работает менеджером по продажам с окладом в 40 тысяч рублей и может выплачивать штраф.

В свою очередь прокурор просил оставить жалобу без удовлетворения.

Мировой суд 10 марта приговорил Багдасарян к одному году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в доход государства, признав ее виновной в использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). Суд установил, что Багдасарян приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист.