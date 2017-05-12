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11:20 (мск), источник: Newslab.ru

«Украл и выбросил»: в Красноярске готовятся судить «оптовых» похитителей продуктов

Осенью прошлого года в дежурную часть полиции поступило сразу несколько сообщений от предпринимателей, которые поставляют из Москвы в Красноярск напитки и продукты: после разгрузки они выявили недостачу продукции на сумму более полумиллиона и попросили разобраться.

Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела трех похитителей элитного алкоголя и других продуктов, сообщили 12 мая в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России.

Осенью прошлого года в дежурную часть полиции поступило сразу несколько сообщений от предпринимателей, которые поставляют из Москвы в Красноярск напитки и продукты: после разгрузки они выявили недостачу продукции на сумму более полумиллиона и попросили разобраться.

Полицейские заподозрили в хищении сотрудников транспортной компании, название которой не уточняется. Причастными к кражам оказались диспетчер погрузки, оператор-счетчик и водитель компании. Летом прошлого года диспетчер и оператор, находясь в командировке в Москве, «договорились о краже алкогольной продукции, похитив 76 бутылок коньяка и вина на общую сумму более 38 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе.

В той же командировке диспетчер умышленно уменьшил количество мест погрузки и после прибытия в Красноярск похитил вместе с водителем компании 300 бутылок газировки.

«Через несколько дней злоумышленники вновь совершили кражу алкогольной продукции. По окончании рабочего дня диспетчер и водитель отключили камеры наружного видеонаблюдения, а затем перенесли в личный автомобиль 8 коробок со 128 бутылками дорогостоящего коньяка, виски, вина и шампанского на общую сумму около 430 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

После этого, по мнению следователей, водитель и оператор-счетчик украли 4 упаковки мяса на общую сумму более 12,5 тысяч рублей.

Когда мужчин поймали, выяснилось, что часть элитного алкоголя один из них выбросил на свалку. Вину мужчины признали и добровольно отдали похищенное, которое не успели употребить или реализовать, а также частично возместили причиненный материальный ущерб.

Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет за преступления, квалифицированные следователями как кража, совершенная по предварительному сговору.

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