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12:09 (мск), источник: Калининград.Ru

На Балтийском шоссе в Калининграде пожарные спасли из огня человека

В четверг, 11 мая, на Балтийском шоссе произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:26. Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме. Горели личные вещи. Спасателям удалось вывести из здания одного человека.

В тушении огня принимало участие 11 человек и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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