На Балтийском шоссе в Калининграде пожарные спасли из огня человека

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:26. Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме. Горели личные вещи. Спасателям удалось вывести из здания одного человека.

В тушении огня принимало участие 11 человек и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.