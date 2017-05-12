На Балтийском шоссе в Калининграде пожарные спасли из огня человека
В четверг, 11 мая, на Балтийском шоссе произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.
В четверг, 11 мая, на Балтийском шоссе произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.
Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:26. Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме. Горели личные вещи. Спасателям удалось вывести из здания одного человека.
В тушении огня принимало участие 11 человек и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.