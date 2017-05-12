Омич обманул 16 земляков на 700 тысяч и уехал жить в Новосибирск
Злоумышленник под видом сотрудника банка обещал оказать содействие в получении кредитов в обмен за денежную плату.
Злоумышленник под видом сотрудника банка обещал оказать содействие в получении кредитов в обмен за денежную плату.
Деловую встречу он назначал на улице Ленина. Брав деньги, мужчина переставал выходить на связь.
В полицию с аналогичными заявлениями, в итоге, обратилось 16 человек, в основном пенсионеры. В ходе
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, злоумышленник разместил объявление в газете и, ссылаясь на связи в банковской сфере, убеждал обратившихся к нему граждан, в основном пенсионеров, в беспрепятственном оформлении кредита. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 700 000 рублей», — заявили в УМВД России по Омской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время устанавливается возможная причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.