В Краснодаре после ДТП с пьяным водителем пострадали три человека
В Краснодаре 11 мая произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
В Краснодаре 11 мая произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
ДТП случилось около 23:00 на одной из улиц садоводческого товарищества «Рассвет». По предварительным данным, пьяный 26-летний водитель Kia Rio врезался во встречный ВАЗ-21074, за рулем которого был 22-летний молодой человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пострадали водитель отечественного автомобиля, его 22-летний и 55-летний пассажиры, им назначили амбулаторное лечение.