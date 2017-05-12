Украинцев приговорили к 4 месяцам колонии за незаконное пересечение границы в Кантемировке

Кантемировский райсуд приговорил трех граждан Украины к 4 месяцам колонии и одного украинца к 3 месяцам за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсуде в пятницу, 12 мая.

Украинцы перешли границу России без официального пропуска и соответствующих документов в феврале 2017 года. Мужчины перегоняли десять коров недалеко от границы между украинским Пантюхино и кантемировским селом Бондарево. Кантемировский суд вынес приговор по ст. 322 ч.3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенные группой лиц).